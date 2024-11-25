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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Дебошира задержали, отец на выход: Петик Аспоян лишился поста главы диаспоры после нападения сына на 20-летнюю девушку

Дебошира задержали, отец на выход: Петик Аспоян лишился поста главы диаспоры после нападения сына на 20-летнюю девушку

Председатель региональной общественной организации "Национально-культурный армянский центр "Урарту" поспешил сложить с себя полномочия после скандала с участием его сына Артёма Аспояна в баре города Балаково Саратовской области.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
НИКАКИХ ДИАСПОР БЫТЬ В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО. ЕСТЬ КОНСУЛЬСТВА И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ДА И ИХ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ОГРАНИЧЕННЫМ. КОМУ НЕ НРАВИТСЯ - ВОН ИЗ РОССИИ. А ЭТОГО &quot;НЕРВНОГО ЮНОШУ&quot; НАКАЗАТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА РФ.
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9 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а молодым РОССИЯНАМ в кабачке недосуг было за девочек заступиться? Ааааааа! Я понял! Они ЗАНЯТЫ были, на телефоны снимали мероприятие!
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8 час.
Лариса Галахова
Интересно, а что в России вообще потеряли всякие Ваганы  и Ары? Мне интересно что это такое Диаспоры вообще? Что за культурно-национальные такие центры что бесконечно отмазывают убийц и насильников?
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4 час.

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