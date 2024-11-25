Дебошира задержали, отец на выход: Петик Аспоян лишился поста главы диаспоры после нападения сына на 20-летнюю девушку

Людмила Лиханова НИКАКИХ ДИАСПОР БЫТЬ В РОССИИ НЕ ДОЛЖНО. ЕСТЬ КОНСУЛЬСТВА И ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ДА И ИХ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ОГРАНИЧЕННЫМ. КОМУ НЕ НРАВИТСЯ - ВОН ИЗ РОССИИ. А ЭТОГО "НЕРВНОГО ЮНОШУ" НАКАЗАТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА РФ.

Олег Самойлов Мне вот интересно, а молодым РОССИЯНАМ в кабачке недосуг было за девочек заступиться? Ааааааа! Я понял! Они ЗАНЯТЫ были, на телефоны снимали мероприятие!