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Военное обозрение

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Замок дорогого пребывания

Замок дорогого пребывания

Сегодня мы отправимся в замок Киртлинг, в котором в качестве гостьи останавливалась Королева Елизавета I в сентябре 1578 года во время своего путешествия по Кембриджширу.

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