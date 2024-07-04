Аршавин объяснил, за счёт чего сборная Грузии удачно выступила на Евро-2024

Андрей Аршавин высказался об удачном выступлении сборной Грузии на Евро-2024. Бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал факторы, которые помогли сборной Грузии успешно выступить на Евро-2024.
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