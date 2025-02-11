Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 12 февраля.ОвенВаши нервы будут сегодня напряжены до предела, перенесите все важные дела и встречи на другой день, так как есть вероятность совершить ошибку, последствия которой ещё долго будут вас преследовать.
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