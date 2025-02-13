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Петербургский дневник

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Россиян теперь обманывают с помощью «списков пропавших без вести» на СВО

Россиян теперь обманывают с помощью «списков пропавших без вести» на СВО

Об этом рассказали в МВД МВД РФ предупредило о том, что мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение для хищения денег с банковских карт под видом помощи в поиске украденных мобильных, а также «списков пропавших без вести» в зоне спецоперации.

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