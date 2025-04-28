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Предупреждение для военных и гражданских: в Минобороны Канады готовятся к неприятной встрече

Предупреждение для военных и гражданских: в Минобороны Канады готовятся к неприятной встрече

Минобороны Канады приготовилось к конфликту с гусями – ведомство составили специальную инструкцию.Министерство национальной обороны Канады разработало план действий для сотрудников ведомства на случай встречи с гусями, сообщает Ottawa Citizen.

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