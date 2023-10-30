Диета викингов — еда с нордическим характером

Уже стало привычным считать средиземноморскую кухню едва ли не самой здоровой кухней в мире. Кончено, все это обилие рыбы, оливкового масла, овощей и фруктов, бедных жирами и богатых антиоксидантами и клетчаткой, могут продлить жизнь любого человека.
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