Гонконгские биткоин-ETF и Ethereum-ETF не впечатлили инвесторов в первый день торгов

Недавно запущенные биржевые фонды (ETF) на биткоин и эфириум в Гонконге пережили неутешительный первый день торгов, заработав всего лишь 11 миллионов долларов США в совокупном объеме, что существенно ниже ожидаемых 125 миллионов долларов США.