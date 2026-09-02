Музыкант Петр Лундстрем рассказал о выступлениях для бойцов СВО

Российский музыкант Петр Лундстрем рассказал в беседе с медиагруппой «Звезда» на полях ВЭФ-2026 о том, как проходили его выступления перед бойцами специальной военной операции.
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