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Москвича оштрафовали за публикацию демотиватора с цитатой из речи Геббельса

Москвича оштрафовали за публикацию демотиватора с цитатой из речи Геббельса

Кузьминский суд города Москвы вынес решение о назначении административного штрафа в отношении жителя столицы Александра Головина за публикацию демотиватора с цитатой из выступления министра просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

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