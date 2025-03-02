Москвича оштрафовали за публикацию демотиватора с цитатой из речи Геббельса

Кузьминский суд города Москвы вынес решение о назначении административного штрафа в отношении жителя столицы Александра Головина за публикацию демотиватора с цитатой из выступления министра просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.
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