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Путин и Собянин открыли в Москве вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Путин и Собянин открыли в Москве вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжеств, приуроченных к 879-летию Москвы, дали официальный старт работе нового столичного вокзала «Серп и Молот», расположенного на четвертом центральном диаметре (МЦД-4).

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