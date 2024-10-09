Долина Вардан, Кавказ Бумага, карандаш, акварель, гуашь Уильям Симпсон 1855-58 гг Метрополитен-музей Нью-Йорк, США В коллекции музея есть ещё и акварель Симпсона из той самой серии работ, начатой во время его известной поездки к берегам Черкесии в октябре 1855 года.