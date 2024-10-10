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ИКИ РАН: после вспышки на Солнце к Земле движется крупное облако плазмы

ИКИ РАН: после вспышки на Солнце к Земле движется крупное облако плазмы

После произошедшей на Солнце вспышки в сторону Земли движется крупное облако плазмы. Об этом РИА Новости сказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

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