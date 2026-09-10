«Самое главное — просто не стоять у них на пути»: Анджелина Джоли призналась, что хочет жить кочевой жизнью

Анджелина Джоли откровенно высказалась о новом этапе в жизни своей большой семьи. Обладательница «Оскара» призналась, что полностью поддерживает самостоятельность наследников и больше не собирается обзаводиться постоянной базой, передаёт Page Six.
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