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Gazeta Wyborcza: Киев должен извиниться за Волынскую резню для продолжения военной помощи из Польши

Gazeta Wyborcza: Киев должен извиниться за Волынскую резню для продолжения военной помощи из Польши

Отказ Киева взять на себя ответственность за Волынскую резню и наконец-то извиниться перед польским народом возмутителен на фоне военной помощи из Варшавы и потоков беженцев из Украины, считает политический аналитик Лешек Сикульский.

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