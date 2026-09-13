Завтра похолодание до +11 градусов и дождь

Завтра днём температура чуть выше +17, а ночью до +11. Ветер ослабеет, но дождь сохранится. Не пропусти подробности!Сегодня, 13 сентября, дневная температура воздуха составит +15 градусов.
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