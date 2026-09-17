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Минцифры ведёт переговоры о 5G для iPhone в России

Минцифры ведёт переговоры о 5G для iPhone в России

МОСКВА (ИА Реалист). Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ведёт переговоры с американской корпорацией Apple о возможности подключения 5G для пользователей iPhone в России.

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