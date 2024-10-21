Авторы Midjourney готовят обновленный веб-инструмент для редактирования изображ...

Авторы Midjourney готовят обновленный веб-инструмент для редактирования изображенийСоздатели нейросети Midjourney готовят обновленный веб-инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта, который предназначен для редактирования уже готовых изображений.
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