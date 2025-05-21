Голова и сто хвостов: как размножаются ветвящиеся черви

Ученые раскрыли генетические основы одного из самых причудливых животных океана — ветвистого морского червя Ramisyllis kingghidorahi, который обитает внутри морских губок и размножается поистине необычным способом.
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