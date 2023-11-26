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SHOT: Бежавший и сменивший имя актер Трескунов надеется сниматься в России

По информации Telegram-канала SHOT, актёр по имени Семён Трескунов, который ранее считался одним из самых перспективных российских киноартистов своего поколения, бежал из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

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