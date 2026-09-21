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Царьград

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Юлия Капитонова взяла золото чемпионата мира в Челябинске

Юлия Капитонова взяла золото чемпионата мира в Челябинске

Челябинская сборная завоевала восемь наград на домашнем чемпионате и первенстве мира по универсальному бою в дисциплине «средства защиты», где сильнейшей вновь стала Юлия Капитонова.

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