«Прыгала из койки в койку пока муж сидел в тюрьме»: Юлию Навальную уличили в многочисленных изменах мужу. Скрытая жизнь оппозиционерки

Пока веселая вдова покойного оппозиционера Юлия Навальная раскатывает по Мюнхенским конференциям и записывает видеообращения в которых грозится продолжить дело своего почившего супруга, начали всплывать скандальные факты, которые как-то мало вяжутся с обликом жены революционера.