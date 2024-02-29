МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Надо помочь "пидарасу" Макрону, подтолкнуть его в эту самую пропасть!😜👈👍🤪Макрон шагнул в п...
  • Лев Добрый
    Вместе с тем, нужно извлечь запал гранаты, т.е. утилизировать наркомана зе-лю, все беды оттуда, потому что наркоманы ...Ответ на расширен...
  • Лев Добрый
    Горе с этими странами для БРИКС(Бразилия, Аргентина, ЮАР) С самого начала, когда ЮАР не пригласила на САМИТ нашего пр...В ЮАР раскрыли, п...

«Прыгала из койки в койку пока муж сидел в тюрьме»: Юлию Навальную уличили в многочисленных изменах мужу. Скрытая жизнь оппозиционерки

«Прыгала из койки в койку пока муж сидел в тюрьме»: Юлию Навальную уличили в многочисленных изменах мужу. Скрытая жизнь оппозиционерки

Пока веселая вдова покойного оппозиционера Юлия Навальная раскатывает по Мюнхенским конференциям и записывает видеообращения в которых грозится продолжить дело своего почившего супруга, начали всплывать скандальные факты, которые как-то мало вяжутся с обликом жены революционера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Можно добавить одно, дела делами, а секс по расписанию!👀😜👈👍😱
Ответить
19 час.
Бендер Задунайский
И в жопу даст и Родину предаст ! Дешевка .
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх