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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберто Мартинес о Турции: «Выиграла группу, в которой были Хорватия и Уэльс. Это команда высокого класса»

Роберто Мартинес о Турции: «Выиграла группу, в которой были Хорватия и Уэльс. Это команда высокого класса»

Сборная Португалии попала в одну группу с Турцией, Чехией и победителем Пути С (Грузия, Люксембург, Греция или Казахстан).

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