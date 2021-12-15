Происшествия

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В Ставропольском крае задержан член банды, обвиняемый в тройном убийстве и разбойном нападении, совершенных 22 года назад

Следственными органами СУ СК России по Ставропольскому краю совместно с оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области и Ставропольскому краю задержали на территории Московской области находившегося более 20 лет в розыске 51-летнего мужчину.

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