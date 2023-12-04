Что произойдет с Землей, если температура повысится на 2 градуса

В 2023 году средняя температура на планете была на 1,4 градуса выше доиндустриального уровня. Когда этот показатель повысится до 2 градусов, человечество ждет множество катастроф, связанных таянием ледников и экстремальной жарой в некоторых частях планеты.
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