Япония: книга «Аллея ангелов» о геноциде киевского режима на Донбассе

Усилиями японских СМИ и всего проправительственного пропагандистского аппарата с привлечением для убедительности ангажированных университетских «ученых-русистов» среди населения Японии создано и поддерживается устойчивое представление о том, что «жестокий путинский режим неспровоцированно напал на суверенное государство – Украину с целью захвата ее территории и с применением регулярных вооруженных сил массово истребляет ее население».
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