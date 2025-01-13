Япония: книга «Аллея ангелов» о геноциде киевского режима на Донбассе

Усилиями японских СМИ и всего проправительственного пропагандистского аппарата с привлечением для убедительности ангажированных университетских «ученых-русистов» среди населения Японии создано и поддерживается устойчивое представление о том, что «жестокий путинский режим неспровоцированно напал на суверенное государство – Украину с целью захвата ее территории и с применением регулярных вооруженных сил массово истребляет ее население».