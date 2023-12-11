Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Путин допустил фатальную ошибку - катастрофы не избежать": Яков Кедми предсказал что ожидает Россию

"Путин допустил фатальную ошибку - катастрофы не избежать": Яков Кедми предсказал что ожидает Россию

Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй одним из главных правил большой политики, является то, что все важные государственные дела необходимо делать вовремя.

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Комментарии
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лариса кондратенко
Вопрос ? А ОН на что способен??? На зачистку или опять игра во что-то, где главное как Он будет выглядеть????????
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13 час.
А
Александр
хватит пиарить этих слуг дьявола!!! гоните их в еврендию. пусть гавкают от туда!!!
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13 час.
Модест
Удивительная логика - катастрофа спасёт страну. Это что-то вроде гильотина оживит казнённого. Типа, вы сидите и не дёргайтесь, сейчас катастрофа наступит, Путин осознает свои ошибки и выгонит олигархов и либералов, а после этого ка-а-а-ак запануем! У Яши либо крышу снесло от горя, либо затеял какую-то поганую идеологическую игру. В любом случае, человека надо немножко отодвинуть от СМИ, чтоб доверчивые люди не подхватили эту заразу.
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8 час.

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