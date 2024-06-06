Гюндоган выбрал черту от каждого тренера, с которым работал: «Пеп – футбольный интеллект, Клопп – отеческий авторитет, Тухель – внимание к деталям»

Полузащитник «Барселоны» признался, что по завершении игровой карьеры хотел бы стать тренером. «Я хочу быть тренером, который способен сопереживать своим игрокам, но при этом обладает футбольным интеллектом.
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