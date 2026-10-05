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Nature: переработанные продукты ускоряют диабет и ожирение

Nature: переработанные продукты ускоряют диабет и ожирение

Ученые из Вирджинского политехнического института (США) выяснили, что уровень промышленной обработки пищи влияет на метаболизм и работу мозга, даже если калории и нутриенты абсолютно идентичны.

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