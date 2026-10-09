В поисках "морского перемирия"

Турция выступила с предложением об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, сообщает Milliyet.
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