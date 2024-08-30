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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Поздравляю своего отца Ивана Пантюхова с днем рождения

Поздравляю своего отца Ивана Пантюхова с днем рождения🎂 Хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы было в жизни все хорошо, чтобы все получалось как задумано, исполнялись все мечты, чтобы не болел.

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