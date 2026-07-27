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Актера Леонида Петрова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Актера Леонида Петрова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российского актера Леонида Петрова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало его участие в съемках сериала «Резервисты», работа над которым проходила на территории Донецкой Народной Республики.

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