Российского актера Леонида Петрова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало его участие в съемках сериала «Резервисты», работа над которым проходила на территории Донецкой Народной Республики.
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