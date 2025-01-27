Немецкий политик напомнил Польше о ключевой роли России в освобождении Освенцима

Решение властей Польши отказать России в приглашении на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима назвал позором экс-кандидат в президенты ФРГ, профессор экономики Университета прикладных наук Макс Отте.
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