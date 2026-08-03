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Хромой утенок Дональд

Хромой утенок Дональд

Президент Дональд Трамп уже фактически стал «хромой уткой». Его личный рейтинг и рейтинги республиканской партии по нынешним опросам американцев за три месяца до предварительных выборов крайне низки Изображение: Stephen Kelly / Getty Images По оценкам в Палате представителей демократы получают около 226 мест, в Сенате будет примерно 50 на 50.

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