Редкое фото: Татьяна Брухунова показала дочь Матильду, родившуюся от 78-летнего Евгения Петросяна

Подписчиков снова удивил странный наряд девочки и матери фото: соцсетиВ апреле этого года 78-летний комик Евгений Петросян и его супруга, 35-летняя Татьяна Брухунова, впервые показали младшую дочь, которой на тот момент уже исполнилось полгода.