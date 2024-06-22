Редкое фото: Татьяна Брухунова показала дочь Матильду, родившуюся от 78-летнего Евгения Петросяна

Подписчиков снова удивил странный наряд девочки и матери фото: соцсетиВ апреле этого года 78-летний комик Евгений Петросян и его супруга, 35-летняя Татьяна Брухунова, впервые показали младшую дочь, которой на тот момент уже исполнилось полгода.
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