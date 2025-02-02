Функция Microsoft Defender VPN будет отключена в конце февраля

Microsoft избавляется от VPN, предлагаемого через Microsoft Defender. Как сообщает Windows Latest, компания обновила страницы поддержки защиты конфиденциальности, встроенного VPN, чтобы уведомить пользователей о том, что сервис прекратит свое существование 28 февраля.
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