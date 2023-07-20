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8-й пик драфта-2023 Джарас Уокер перенес операцию на правом локте

Восьмой номер драфта-2023 Джарас Уокер перенес небольшую операцию по удалению свободных тел из правого локтя, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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