В Удмуртии разрешили охотиться на енотов

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии принял в двух чтениях изменения в статьи 1 и 3 Закона «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской Республике».