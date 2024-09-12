В Удмуртии разрешили охотиться на енотов

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии принял в двух чтениях изменения в статьи 1 и 3 Закона «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях в Удмуртской Республике».
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