Пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался об успешных результатах по ходу азиатской серии. Россиянин выиграл титул в Ханчжоу, а также дошел до полуфинала в Пекине и Шанхае.
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