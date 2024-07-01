Kp.ru: Пермяк спас девушку в кафе, у которого полыхала крыша В минувшее воскресенье, 30 июня, на улице Братьев Игнатовых в Перми кто-то поджёг павильон уличного кафе «Кофе с собой», в результате чего в огне чуть не погибла местная жительница.