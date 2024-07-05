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Судебные приставы арестовали гараж с 87 сувенирными кошками из-за долга в 1 миллион рублей

Судебные приставы арестовали гараж с 87 сувенирными кошками из-за долга в 1 миллион рублей

Жительница Томска, имеющая значительную задолженность перед кредитными организациями и жилищно-коммунальными службами, столкнулась с трудностями после того, как судебные приставы арестовали ее гараж, заполненный различными предметами, в том числе расписными деревянными кошками.

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