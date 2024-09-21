В Ленобласти пройдет фестиваль-конференция «Кремль – детям»

Он состоится 25–27 сентября С 25 по 27 сентября в Санкт-Петербурге, а также в музеях-крепостях Ленинградской области (Ивангород, Корела и другие) пройдет XIII Всероссийский фестиваль-конференция «Кремль – детям».
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