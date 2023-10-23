Военкор Сладков: Оборону ВСУ у Авдеевки проломили «зэтовцы»

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о том, что в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекрасно себя показывают российские части «К», которые были сформированы из бывших заключенных.
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