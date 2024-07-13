«Путин нарушил негласное табу и начал чистку»: Эксперт

Экономист Михаил Хазин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что глава государства должен чётко знать настроения своего народа и когда 99% населения чего-то хотят, он просто не может не удовлетворять общественный запрос.
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