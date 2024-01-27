Решетников и Хуснуллин поспорили на совещании с Путиным из-за дорог в Петербурге

Во время совещания с президентом Владимиром Путиным, темой которого стали вопросы социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга, между министром экономического развития Максимом Решетниковым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным возник спор о строительстве дорог.