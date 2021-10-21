За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших COVOD-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на COVOD-19. город Нур-Султан — 185 город Алматы — 309город Шымкент — 52Туркестанская область — 33 Акмолинская область — 146 Актюбинская область — 43 Алматинская область — 158 Атырауская область — 48 Восточно-Казахстанская область — 119 Жамбылская область — 31 Западно-Казахстанская область — 61 Карагандинская область — 150 Костанайская область — 123 Кызылординская область — 35 Мангистауская область — 14 Павлодарская область — 186 Северо-Казахстанская область — 151 Всего в стране выявлено 923060 заболевших.