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Девин Букер: «В прошлом году так же отреагировали на наш проигрыш «Клипперс» в первом матче»

«Не могу не вспомнить такую же ситуацию в первом раунде плей-офф в прошлом году. Не хочу заявлять, что мы выиграем следующие 4 матча, но после поражения в первой встрече с «Клипперс» были такие же острые реакции.

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