Такая веселая семья была… А потом всё кончилось. Я тут задалась вопросом, а как поживает бывший зять выпавшего из пресветлой милости бывшего же главного по нашей обороне и различным туда-сюда наступлениям? Неужто выдыхает полной грудью, читая новости, как один за другим заместители когда-то дорогого тестюшки оказываются вышедшими из доверия, и примеряют стальные браслеты без часов? […] Сообщение Она — деловая папина дочь, он — красивый мамин сын появились сначала на Дзен дневник.