В мире произошел глобальный сбой в системе Windows

Глобальный сбой в системе Windows парализовал работу международных аэропортов и крупнейших авиакомпаний, операторов связи, банков, платежных систем, бирж, телеканалов и медицинских учреждений по всему миру.
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