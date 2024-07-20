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Царьград

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Израиль за день атаковал сразу два государства на Ближнем Востоке. В Сети назвали "заказчика"

Израиль за день атаковал сразу два государства на Ближнем Востоке. В Сети назвали "заказчика"

Израиль за день атаковал сразу два государства на Ближнем Востоке - Йемен и Ливан. В Сети назвали вероятного "заказчика" этих нападений.

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